Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük’ün il oluşunun 28. yıl dönümünü kutladı.

gürel, mesajında, Safranbolu’ya bağlı Öğlebeli köyünün 13 haneli bir mahallesi iken, 3 Nisan 1937’de Demir Çelik Fabrikaları’nın temellerinin atılmasıyla birlikte kurulan Karabük’ün 1941 yılında Safranbolu ilçesine bağlı bucak, 3 Mart 1953’te Zonguldak iline bağlı bir ilçe ve 6 Haziran 1995 gün ve 22305 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çankırı’dan; Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak’tan; Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye’nin 78. ili olduğunu belirtti. Gürel, şunları kaydetti:

"1937 yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile temelleri atılan Karabük Demir Çelik Müesseseleri Ülkemizin sadece ilk ağır sanayi tesisi unvanıyla değil, Büyük ve Güçlü Türkiye’mizin bugünlere gelmesinde de ’fabrikalar kuran fabrika’ unvanıyla sanayileşmenin ve gelişmenin en güçlü lokomotifi olmuştur. Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarıyla doğan, bilinen, büyüyen ve büyüten bugün de yine Karabük yöre ve ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. UNESCO tarafından dünya kültür miras listesine alınan, Türk kent kültürünün eşsiz örneklerini bir bütün halinde günümüze kadar taşıyan, açık hava müzesi konumundaki Safranbolu, geçmiş dönem medeniyetlerinin önemli yerleşim merkezlerini bünyesinde barındırmıştır. Eflani ve Eskipazar ilçeleri medeniyetlerden günümüze önemli tarihi kalıntılar taşıyan yerleşim birimleridir. Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, eşsiz doğal güzelliklere de sahip olan Karabük; Yenice ilçesindeki yağmur ormanları ve açık hava ağaç müzesi, Ovacık ilçesinde ağırlıklı olmak üzere ilin geneline yayılmış yaylaları, mağaraları, kanyonları, doğal göl ve göletleri ile turizmde fazla tanınmamış farklı bir yurt köşesidir. Cumhuriyet kenti Karabük’ümüzün il oluşunun 28. yıl dönümünü kutlar; İlimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, dünyanın neresinde olursa olsun, çeliğin sıcaklığını yüreğinde hissederek dostluk ve kardeşlik duygusuyla bu şehri yaşayan tüm Karabüklü hemşerilerimi saygı ve sevgiyle selamlarım."