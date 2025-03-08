İşgücü Uyum Programı (İUP) çerçeveasinde Karabük Belediyesi’nde çalışmaya başlayan 38 kadın personel cadde ve sokakları kendi evleri gibi temizleyip evlerine ekmek götürüyor.

Karabük Belediyesi, İUP çerçevesinde kadınların aile ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla 38 kadın personeli Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde göreve başlattı. Kadın temizlikçiler kentin farklı cadde ve sokaklarını kendi evleri gibi temizleyip evlerine ekmek götürme imkanı yakalıyor.

Kadınların hayatın her alanında yer aldığını belirten kadınlar, bu imkanı sağlayan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’ya teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Çiğdem Bozkurt, "Bu işi çok beğendik biz. Belediye başkanımıza öncelikle kadınlara böyle imkan sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten de ihtiyacımız vardı. Zaten sokaklarımız tertemiz. Hiçbir yerinde bir şey yok ama kadın eli değdi mi başka güzel oluyor. Her yer çiçek gibi" dedi.

Çevresinden olumlu tepkiler aldığını söyleyen Bozkurt, programın devam etmesini istediklerini belirtti.

Eşi ile birlikte işe girme imkanı bulan Songül Türe, çocuklarının eğitimi için girdikleri işin kendilerini rahatlattığını ifade ederek, erkeklere göre daha detaylı temizlik yaptıklarını söyledi.

Türe, kadının gücünü her alanda göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.