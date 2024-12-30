Karabük’te mahalleden köye çevrilen yerleşim biriminde yapılan muhtarlık seçimini Hayri Çalışkan kazandı.

Merkeze bağlı Zopran köyüne bağlı Göklen Mahallesi 9 Temmuz 2023’te yapılan refarandum ile Cemal Ovası köyüne çevrildi.

Karabük merkeze bağlı 38’inci, ilin ise 278’inci köyü olan Cemal Ovası köyünde muhtarlık için seçim kararı alındı.

2024 yılının son Pazar gününde yapılan seçimde iki muhtar adayı yarıştı.

153 oy kullanılan sandıklarda 88 oy almayı başaran Hayri Çalışkan köyün muhtarı oldu.