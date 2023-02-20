Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremin ardından Karabük Valiliği koordinesinde bölgeye yardımlar girmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremin ardından Karabük Valiliği koordinesinde bölgeye yardımlar girmeye devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, 6-19 Şubat tarihlerinde deprem bölgesine 268 yardım aracı gönderildiği belirtildi. Açıklamada, deprem bölgesine; 523 palet su, 82.6 ton un, 476 palet temel gıda, 422 palet giyim, 26 palet tıbbi malzeme, 4 bin 815 adet battaniye, bin 240 adet çadır, 115 bin 850 adet ekmek, 2 bin 777 ster odun, 2 bin 482 adet yatak, 2 bin 500 adet oyuncak, 363 palet hijyen malzemesi, bin 879 adet ısıtıcı, 147 palet teknik malzeme, 30 ton yem, 2 adet seyyar mutfak, 6 adet konteyner, 15 adet mobil tuvalet gönderildiği bildirildi.