Karabük’teki oda başkanları Yıldıray Yıldırım, Cuma Kara, Hüseyin Kılıç, Erol Işık, Yasin Özçelik, Cemal Topçu ve Ahmet Okan Kirman 4 Haziran da gerçekleşecek olan Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı seçimi ile ilgili ortak açıklama yaptı.

Karabük 2 Nolu Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi seçiminin 7 Şubat 2023 tarihinde imza atanların sayısı ile oy kullananların sayısının tutmaması sebebi ile iptal edildiğinin belirtildiği açıklamada, “Deprem felaketi gölgesinde gergin ve 3 adaylı bir seçim ile Karabük esnafımıza yakışmayan bu seçim için her ne kadar aşağıda imzası bulunan biz oda başkanları olarak bir sorumluluğumuz olmasa da gerginlik tarafları olduğumuz için esnaf ve sanatkarlarımızdan ve Karabük kamuoyundan özür dileriz. Esnaflarımız her zaman her yerde sergilediği doğru duruş ve tutumu o günde sergilemiştir. Bizler oda başkanları ve temsilcileri olarak seçim günü yapılan haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı koyamayarak gerginlik tarafı olduk. Tüm bu davranışlar, yapılan usulsüzlükler seçimin iptali ile tescillenmiş oldu” denildi.

Seçime 4 gün kala mevcut başkanın genel kurul ile alakalı açıklama yapmamasına da tepki gösterilen açıklamada, “Biz esnaf ve sanatkarımızı yeni bir kavganın, kargaşanın içine sürüklemek istemediğimiz için birleşerek aşağıda imzası bulunan oda başkanları olarak kefalet yönetimine talibiz. Allah’ın izni ile bizim yönetimimizde hiçbir esnafımız kayıp yaşamayacak ve kredi talepleri anında şeffaf ve adil bir şekilde sonuçlanacak. Tüm üyeler ister bağlı odalarından isterlerse kooperatifimizden krediye müracaat edebilecekler. Kooperatifimizde tüm odalarımızın başkanları söz sahibi olacak. Barış, kardeşlik ve dostluk ortamı pekişecektir. Bu konuda ilk adım olarak tüm yönetimimizi oda başkanlarımızdan oluşturup, her meslekte esnafımıza hitap etmek için çalışacağız tek gündemimiz esnaflarımızın işlerini büyütmek odaklı çalışma olacak. Kooperatifimizle beraber tüm odalarımız ve esnaflarımız büyüyecek” ifadelerine yer verildi.