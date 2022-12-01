Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle Karabük’te denetim yapıldı.

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle Karabük’te denetim yapıldı.

Türkiye genelinde 1 Aralık itibarıyla ticari faaliyet sürdüren araçlarda kış lastiği zorunluluğu başladı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince kent merkezi giriş istikameti Yeşilköy mevkisinde özellikle ticari araçlar üzerinde denetim gerçekleştirildi, yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastiklerini kontrol etti. Hususi araçlarda lastiklerin diş derinliği 1.6 milimetreden daha az, yük ve yolcu taşımacılığı yapan çekici, kamyon, otobüs gibi araçlarda ise lastik diş derinliğinin 4 milimetreden az olduğunda trafik idari para cezası uygulandığı belirtilirken, trafik ekiplerince yapılan denetimlerin yıl boyu çeşitli noktalarda devam edeceği de öğrenildi.

Uygulama noktasında durdurulan ticari taksinin kış lastiği takmadığını tespit eden Trafik ekipleri sürücüye bin 152 lira idari para cezası kesti. Taksi sürücüsü, ilçeden geldiğini ve lastiklerini değiştirmeye gittiğini söylemesi üzerine, ekipler ay boyunca uyarıların yapıldığını ve 1 Aralık itibari ile denetimlerin başladığını ifade etti.

Diğer yandan demetleme sırasında ticari araç şoförleri, kurallara uyduklarını ve 1 Aralık tarihinden önce lastiklerini değiştirdiklerini söyledi.