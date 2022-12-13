İhbar üzerine olay yerine gelen Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Marmaris’ten yola çıkan Kamil Koç firmasına ait 16 VU 404 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmın dan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı yolun kenarına çekerek, hızlıca yolcuları tahliye etti.

Cephane gibi iş yerine jandarmadan operasyon

Cephane gibi iş yerine jandarmadan operasyon

Edinilen bilgiye göre, olay, Eskipazar - Karabük karayolu Mermermer kavşağında meydana geldi.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Kamil Koç firmasına ait otobüs alev aldı. Yolcuların hızla tahliye edildiği yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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