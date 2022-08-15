Karabük’te akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmurun ardından araçlar su içerisinde kalırken, su basan bazı bina ve iş yerleri çamurla doldu.

Karabük’te akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmurun ardından araçlar su içerisinde kalırken, su basan bazı bina ve iş yerleri çamurla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük’te sağanak yağmur etkisini gösterdi. Hayatı olumsuz etkileyen yağışla yollar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Şirinevler Mahallesi Orhan Gazi Caddesi’nde araçlar su içerisinde kalırken, bazı bina girişleri ve iş yerleri çamurla doldu. Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü kentteki Bağ-Essan Sanayi Sitesi’nde de aynı manzaralar yaşandı. Dükkanları çamur içerisinde kalan esnaf zor anlar yaşadı.

Sanayi esnafından Ali Özdemir, su bastıktan sonra ekiplerin gelmesinin hiçbir şeye yaramadığını söyleyerek, "Yetkililerden yardım istiyoruz. Rögarlar tıkanıyor ve dükkanı çamur basıyor" dedi.

"Duvar yıkılınca iş yeri sular altında kaldı"

Soğuksu Mahallesi’nde hurdacı dükkanının yanından geçen su kanalının ağaç ve çalılarla kapanmasının ardından istinat duvarı yıkılınca iş yeri ve depolar sular altında kaldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran çalışanlar kendilerini güçlükle kurtardı. İş yeri sahibi İsmail Kul, "Arıcak Deresi’nden gelen gelen ağaç ve çalıllar su kanalının önünü kapatınca duvar yıkılıp iş yerini biranda su bastı. Bu sefer çok etkili oldu. Her sene bir şekilde su giriyor. Buraya acil önlem alınması lazım. Duvar yıkılmasa binaları su basardı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kent genelinde yaklaşık yarım saat etkili olan yağmurun ardından güneşle birlikte ortaya çıkan gökkuşağı ise görsel bir şölen oluşturdu.