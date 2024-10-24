Karabük’te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde iki ayrı operasyon düzenledi. Durumundan şüphelenilen S.K’nın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 10 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu testi pozitif çıkan S.K’ya ‘Alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan da ayrıca adli işlem yapıldı. Diğer operasyonda ise şüpheli E.K’nın üzerinde yapılan aramada ise 53 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan adli işlem tahsis edildi.