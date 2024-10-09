Karabük’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin" önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde il merkezi ve Eskipazar ilçesinde operasyon düzenlendi.

İl merkezinde yapılan operasyonda göz altına alınan H.B, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. H.B’nin alınan ifadesi sonrası yapılan çalışmada Karabük’e uyuşturucu sevkiyatında rol aldığı tespit edilen H.Ö ve E.Ç Eskipazar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı. Zanlılar mevcutlu olarak adliye sevk edildi.

İl merkezinde düzenlenen diğer operasyonda durumundan şüphelenilen suça sürüklenen çocuklar H.D ve Ç.Ç’nin yapılan üst aramasında; 9.48 gram peçeteye emdirilmiş vaziyette sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

H.D hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak", Ç.Ç hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.