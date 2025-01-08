Karabük’te polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5-7 Ocak tarihlerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda E.Y., E.L., Y.K.Ç., H.Ö. ve M.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınırken 53 adet hap, 13.20 gram uyuşturucu madde ile 5 adet sahte ehliyet belgesi ele geçirildi.

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Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak (TCK-191) suçlarından adli işlem yapılan E.Y. ve E.L. serbest bırakılırken, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (TCK-188) ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak (TCK-191), resmi belgede sahtecilik suçlarından adli işlem yapılan Y.K.Ç., H.Ö. ve M.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: iha