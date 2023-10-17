Karabük’te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 14’ü hakkında işlem yapıldı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 1-15 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 10 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 14 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13 şüphelinin de işlemleri sonrası tutuksuz yargılandığı olaylarda, 2 adet av tüfeği ve 47 adet fişek, tabanca ve 265 adet fişek, 3,66 gram sentetik uyuşturucu, 2,74 gram esrar, 58,63 gram metanfetamin ve 4 adet sentetik hap ele geçirildi.

Ayrıca "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçundan" aranması olan 2 şahıs ekiplerce yakalanarak işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi.