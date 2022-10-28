Karabük’te okullarda deprem ve afet tatbikatı yapıldı

Karabük’te okullarda deprem ve afet tatbikatı yapıldı

Kamp sonunda İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Kara, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Turhan Sarıcı ile Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Züleyha Alaçamlı Aslan tarafından UMKE personellerine Katılımcı Belgesi takdim edildi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde UMKE personellerine yönelik 2 gece 3 gün süren İl Tatbikat ve Eğitim Kampı tamamlandı.

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