Karabük’te üç farklı noktada meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Karabük’te üç farklı noktada meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza 75. Yıl kavşağında meydana geldi. H.G. idaresindeki 06 BDP 866 plakalı otomobille M.K. yönetimindeki 78 AAP 339 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yolcu olarak bulunan H.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İkinci kaza, Safranbolu-Karabük karayolu Şehit Ateşe Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.S.E. yönetimindeki 27 RE 063 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak sürüklendi. Kazada yaralanan yolcu A.B.E. olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üçüncü kaza ise Safranbolu-Karabük karayolu Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi mevkiinde meydana geldi. E.Ç. idaresindeki 55 BDN 94 plakalı otobüs, A.A. yönetimindeki 78 AD 046 plakalı minibüse çarparak kaldırıma çıktı. Kazada yaralanan olmadı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.