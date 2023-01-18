Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 5000 Evler Mahallesi’nde H.İ. yönetimindeki 67 ACC 246 plaka otomobil, 37. Sokak istikametinden 33 Nolu Cadde istikametine dönüş yaptığı sırada 33 Nolu Cadde üzerinde seyir halindeki O.B. yönetimindeki 06 MEF 74 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü O.B. ile 67 ACC 246 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan R.İ. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.