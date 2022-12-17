Karabük’ün Eflani ilçesinde otomobil yola çıkan büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Hayvanlarının yardımına koşan İfakat Aliusta (60)’ya da başka bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Aliusta yaşamını yitirdi.

Karabük’ün Eflani ilçesinde otomobil yola çıkan büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Hayvanlarının yardımına koşan İfakat Aliusta (60)’ya da başka bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Aliusta yaşamını yitirdi.

Kaza, Eflani - Pınarbaşı karayolu Alpagut köyü Hıdırlı mevkiinde meydana geldi. Eyüp G., idaresindeki 37 RA 888 plakalı otomobil, iddiaya göre yola çıkan büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı. İfakat Aliusta, hayvanlarının yardımına koştu. Bu sırada Recep E., idaresindeki 37 AAJ 566 plakalı otomobil Aliusta’ya çarptı. Ağır yaralanan Aliusta ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Eflani Devlet Hastanesine kaldırıldı. İfakat Aliusta, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.