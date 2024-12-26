Karabük’te meydana gelen trafik kazaları araç içi ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Safranbolu ilçesi Kirişçi Sokak’taki ilk kazada, karşı yönden gelen otomobille çarpışmamak için sürücüsünün manevra yaptığı motosiklet devrildi. Sürüklenen motosikletten düşen sürücü İ.E.G., savrularak park halindeki otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, İ.E.G. ise kazayı ufak sıyrıkla atlattı. İ.E.G., ters yönden geldiğini öne sürdüğü otomobilin sürücüsünden şikayetçi oldu. Kaza anı bir tarihi konağın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Karabük Sanayi Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı kaza ise araç içi kamerasına yansıdı.

Öte yandan, Balıklarkayası Alt Geçidi’nde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.