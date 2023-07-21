Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük’te 2023 yılı Haziran ayı itibariyle 363 taşıtın trafiğe kaydı yapılması sonra kent genelinde motorlu taşı sayısı 71 bin 565’e yükseldi.

71 bin 565 aracın trafiğe kayıtlı olduğu ve 252 bin 58 nüfusa sahip Karabük’te her 3.5 kişiden birine araç düşüyor.

TÜİK, Haziran 2023 yılı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de Haziran ayında 193 bin 688 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılması sonrası motorlu kara taşıtları 14 milyon 706 bin 162’si otomobil olmak üzere toplamda 27 milyon 525 bin 301 olarak gerçekleşti.

252 bin 58 nüfusa sahip Karabük’te ise trafiğe kayıtlı araçların sayısı 42 bin 690’ı otomobil, 9 bin 951’i kamyonet, 3 bin 248’i kamyon, 6 bin 842’si motosiklet, bin 576’sı minibüs, 586’sı otobüs, 6 bin 364’ü traktör ve 308’si de özel gayeli araçlar olmak üzere toplamda 71 bin 565’e yükseldi.

Bartın’da 2023 yılı Haziran ayında 320 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, motorlu araç sayısı 31 bin 500’i otomobil olmak üzere 57 bin 32 oldu.

Zonguldak’ta da 903 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken motorlu kara taşıtları sayısı 101 bin 819’u otomobil olmak üzere 171 bin 164 oldu.