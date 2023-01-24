Karabük’te 2022 yılı Aralık ayında 193 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, motorlu kara taşıtları sayısı 42 bin 134’ü otomobil olmak üzere 69 bin 711 oldu.

Karabük’te 2022 yılı Aralık ayında 193 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, motorlu kara taşıtları sayısı 42 bin 134’ü otomobil olmak üzere 69 bin 711 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2022 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de 2022 yılında 1 milyon 269 bin 912 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken motorlu kara taşıtları sayısı 2022 Aralık ayı itibarıyla 14 milyon 269 bin 352’si otomobil olmak üzere toplamda 26 milyon 482 bin 847 olarak gerçekleşti. Karabük’te de 2022 yılı Aralık ayında 193 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Karabük’te trafiğe kayıtlı araçların sayısı 42 bin 134’ü otomobil, 9 bin 939’u kamyonet, 3 bin 195’i kamyon, 5 bin 780’i motosiklet, bin 586’sı minibüs, 539’u otobüs, 6 bin 248’i traktör ve 290’ı da özel amaçlı araçlar olmak üzere toplamda 69 bin 711’e yükseldi.

2022 yılı Aralık ayında Zonguldak’ta 572, Bartın’da da 189 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.