Karabük’te 35 dekar alanda 3 bin 500 sumak fidanı toprakla buluşturuldu.

Karabük Valiliği himayelerinde 2024 yılında başlatılan ’Tabiat Karabük Projesi’ çerçevesinde dağıtılan sumak fidanlarının dikimi için etkinlik düzenlendi. Safranbolu ilçesine bağlı Sırçalı Köyü’nde 12 dekarlık alanda gerçekleştirilen dikim etkinliğine Vali Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, kamu kurumlarının temsilcileri, muhtarlar, çiftçiler ve tıbbi aromatik bitki üreticileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Mustafa Yavuz, projenin temel hedeflerinden birinin katma değerli tarım ürünleriyle kırsal kalkınmayı desteklemek, kırsaldan şehre göçü yavaşlatmak, kırsal turizmi geliştirmek ve köylerde vatandaşların gelir elde etmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Orman alanlarının yüzde 74 olması nedeniyle Karabük’ün tarıma uygun alanlarının sınırlı olduğunu belirten Yavuz, bu nedenle yüksek ekonomik değere sahip ürünlere yönelmenin önemine dikkat çekti.

Yavuz, "İlimizde tıbbi ve aromatik bitki üretimini artırmak için başlattığımız bu proje, çiftçilerimize alternatif gelir kaynakları sunuyor. Geçen yılın başı itibariyle Karabük’te tıbbi aromatik bitki ekim alanı 441 dekarken, yapılan çalışmalarla bu yıl yüzde 63’lük bir artışla 718 dekara ulaştı. Bu artış, çiftçilerimizin projeye sahip çıktığının en büyük göstergesi" dedi.

Sumak üretiminin Karabük’te profesyonel anlamda ilk kez başladığını aktaran Yavuz, bu yıl Karabük, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 35 dekar alanda toplam 3 bin 500 sumak fidanının toprakla buluşacağını bildirerek, gelecek yıllarda bu sayının katlanarak artmasını hedeflediklerini belirtti.

Konuşmanın ardından Vali Yavuz ve protokol üyeleri daha önce 6 dekarlık aronya bahçesi kurarak projeye öncülük eden Prof. Dr. Hasan Gökkaya ve Birol Sarıvaz tarafından hazırlanan 12 dekarlık bahçede sumak fidanları toprakla buluşturuldu.