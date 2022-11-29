Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, son bir haftada 8 bin kişiyi tesislerinde ağırladıklarını bildirdi.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, son bir haftada 8 bin kişiyi tesislerinde ağırladıklarını bildirdi.

Yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idaresinde bulunan tesislerde son bir hafta içeresinde çok sayıda maçta sporcu ve seyirciye ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

‘Sporcu Kenti Karabük’ sloganı ile kentin spor ihtiyaçlarını karşılayıp, yenilikçi, özgüven sahibi ve ahlaklı sporcular yetiştirerek sporun her dalına katkı sağlamayı misyon edinen Karabük Gençlik Spor İl Müdürlüğünün sporu ‘Yediden Yetmişe’ herkesin yaşam tarzı haline getirmek için çalışmaya devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, “En yoğun sporcu ve seyirci yoğunluğunu Kapalı Spor Salonları, futbol sahaları, Gençlik Merkezleri ve Yüzme Havuzunda gerçekleşirken, Karabük Gençlik ve Spor Müdürlüğü idaresinde bulunan tesislerinde son bir haftada 67 müsabaka, yetenek tarama spor faaliyetlerinde toplam 1340 sporcu, 200 antrenör, 4 bin 350 seyirci ağırladı. Deneyap Atölyelerinde derslerin başlaması ile birlikte hareketli günler geçiren Gençlik Merkezlerimiz bine yakın gencimizi ağırlarken Kapalı Yüzme Havuzunda ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde başlangıç ve performans gruplarında ise 750 kişi yüzme havuzundan yararlandı” denildi.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük’ün sportif faaliyetlerde yükselen bir grafiğinin olduğunu belirterek, "Spor turizmine önemli katkı sağlıyoruz. Kaliteli ve milli sporcularımızın arttığını düşünürsek, tabanda iyi bir iyileşme söz konusu" dedi.