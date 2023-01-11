Karabük’te, sokak hayvanları için Vali Fuat Gürel başkanlığın toplantı düzenlendi.

Karabük’te, sokak hayvanları için Vali Fuat Gürel başkanlığın toplantı düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü tarafından Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda; hayvanların sahiplendirilmesi, bakımı ve korunması, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve kanununca belediyelerin görev ve sorumlulukları, hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği, kedi, köpek ve gelinciklere pasaport ve mikroçip zorunluluğu, tehlike arz eden hayvanlar ile ilgili 5199 sayılı kanun çerçevesinde yapılacak iş ve işlemlerin görüşüldüğü toplantıda yerel yönetimler tarafından alınacak tedbirler değerlendirildi.