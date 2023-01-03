Karabük’te, hafta başından bu yana sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, meteoroloji sisin hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Karabük’te, hafta başından bu yana sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, meteoroloji sisin hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Sabah ve akşam saatlerinde kentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına kadar düşerken, sürücüler tedbirli olarak ilerliyor. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Öte yandan, kentte sis iki gündür etkili olurken, meteoroloji sis etkisinin hafta sonuna kadar devam edeceğini ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesinden dolayı buzlanma ve sisten dolayı sürücüleri daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.