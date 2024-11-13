Karabük’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş arası mesafe kısalırken birçok bina ve yapı neredeyse tamamen görünmez hale geldi.

Sabah saatlerinde Karabük’ün çeşitli bölgelerinde aniden yoğunlaşan sis, özellikle şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin 40 metreye kadar düştüğü bölgelerde, araç sürücülerinin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Beşbinevler-Safranbolu arasında bulunan Kanyon Köprü’de etkili olan sis görsel şölen oluşturdu.