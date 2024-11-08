Karabük’te, okul servisleri emniyet ekipleri tarafından denetleniyor.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik ve Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servisleri denetlendi. Çocukların ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında yetişmeleri için okul servisleri ile okul ve yurt çevrelerinde denetimler devam ederken, yapılan bu kontrollerde, okul servis araçları yetki belgesi ve standart yönünde incelendi.

Okul ve yurt çevresinde huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak için tüm tedbirler alındı.