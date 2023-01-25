Karabük Valisi Fuat Gürel, 1991 yılında şehit olan Şaban Üke’nin annesi Şayeste Üke ile 1994 yılında şehit olan Özel Harekat Polisi Şehit Nazif Topsakal’ın kardeşi Cemile Topsakal’ı evlerine konuk oldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 1991 yılında şehit olan Şaban Üke’nin annesi Şayeste Üke ile 1994 yılında şehit olan Özel Harekat Polisi Şehit Nazif Topsakal’ın kardeşi Cemile Topsakal’ı evlerine konuk oldu.

Şehit Şaban Üke’nin annesi Şayeste Üke ve kardeşi Satılmış Üke ile yakından ilgilenerek bir süre hasbihal eden Vali Gürel, şehidin yeğenlerine çeşitli hediyeler verdi. Şehit Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal’ın kısa süre önce hayatını kaybeden babası Süleyman Topsakal için şehidin kız kardeşi Cemile Topsakal’ı evine konuk olan ve başsağlığı dileklerini ileten Gürel, Cemile Topsakal’ın küçük torunu Seyir Yare ile yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Şehitlerin hakkının ne yapılsa ödenemeyeceğini ifade eden Vali Fuat Gürel, "Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri devletimize ve bizlere emanet. Bizlerde dün ve bugün olduğu gibi şehitlerimizin kutsal emanetlerinin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç’in de yer aldığı ziyaretlerde İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunurken Şehit Şaban Üke, Şehit Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal ve babası Süleyman Topsakal başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan şahadet şerbeti içen tüm şehitler için dua edildi.