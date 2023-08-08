İş insanı Salih Aydın, Salih Aydın Meslek Koleji’nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle Savunma Elektronik Sistemleri Anadolu Teknik Programının açıldığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aydın, “Biz ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak, taşın altına elimizi sokmak ve çözümün bir parçası olmak adına üç yıl önce Meslek Kolejimizi açtık. Bu girişimi yaparken öncelikli hedefimiz ülkemizin kalkınmasına öncülük edecek, milli ve manevi duygularla beslenmiş, günümüz teknolojik gelişmelerini yakından takip eden nesiller yetiştirmekti. Zaten misyonumuzu da tek cümleyle özetledik, Üreten bir nesil için. Her ne kadar özel okul olsak bile para bizim için ikinci planda yer aldı, biz açıldığımız günden bu yana öğrencilerimizden eğitim ücreti almıyoruz, bundan sonra da almayacağız” dedi.

“Bu yıl okulumuzu bir adım daha ileriye taşıyacak bir hamle yaptık ve yüz yılın mesleği olarak gördüğümüz savunma sanayine öğrenci yetiştirmek için ‘Savunma Elektronik Sistemleri Anadolu Teknik Programını’ açıyoruz” diyen Aydın, “Biliyorsunuz ülkemizde son yıllarda milli ve yerli teknoloji üretiminde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Artık kendimize yeten bir ülke olma adına birçok teknolojiyi kendimiz geliştiriyoruz. Başta İHA’lar SİHA’lar yerli tank ve uçak olmak üzere savunma sanayinde çok önemli üretimler yapıyoruz. Biz de başta belirttiğim milli teknoloji hamlemize katkı sağlamak, gençlerimizi geleceğe hazırlamak, üreten Türkiye’ye üreten nesiller kazandırmak için Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı altında yer alan Savunma Elektronik Sistemleri dalını açarak bu alanda yerimizi almak istedik. Biliyorsunuz meslek okullarında dal seçimleri 10. sınıftan itibaren yapılıyor. Bu yıl 9. sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerimizden istekli olan ve başarı kriterlerini sağlayan öğrencilerimiz önümüzdeki yıl Savunma Elektronik Sistemleri dalına geçiş yapabilecek ve eğitimine bu dalda devam edecektir. Savunma Elektronik Sistemlerinde okuyacak öğrencilerimiz için çok güzel yerlerde staj imkanları ayarlıyoruz, bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor, neticelendiğinde yine duyurusu yapacağız” ifadelerini kullandı.