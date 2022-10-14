UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi için ‘Safran Çalıştayı’ düzenlenecek.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi için ‘Safran Çalıştayı’ düzenlenecek.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Safranbolu safranının yüzyıllardır ilçede üretilen, gen kaynağının korunarak günümüze kadar ulaşmış, tarihi kente adını veren coğrafi işaretli ürün olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak safran yetiştiriciliği hakkında yoğun çalışmalar yapıldığını ifade eden Ayvalık, birkaç yıldır turizme dayalı düzenlenen safran hasatlarıyla ilgili gelinen noktanın umut verici olduğunu söyledi.

Ayvalık, Anadolu safranının ana yurdu Safranbolu’da 20-21 Ekim tarihlerinde 1. Safran Çalıştayı düzenleneceğini aktararak şunları söyledi: “Şu ana kadar ülkemizdeki 7 farklı üniversitede, safranla ilgili çalışması bulunan 20 akademisyenin, ’Türkiye’de safran üretimi’, ’Safran ticareti ve eko-turizmi’, ’Safranda kalite’, ’Safranın fitokimyası ve geleneksel tedavide kullanımı’ ve ’Gastronomi açıdan safran’ olmak üzere 5 ayrı çalışma grubu oluşturulacak."