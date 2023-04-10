Karabük’te, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kent Meydanı’nda düzenlenen tören Karabük İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar’ın Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

Kadir Yırtar, Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yırtar, “Türk Polis Teşkilatı’nın 178. Kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu kutlu günde mesai mefhumu gözetmeksizin, 7 gün 24 saat, bayram Pazar bilmeden 365 gün her türlü mevsim şartında; yağmur, çamur, sel, kar ve baskında milletine hizmeti Hakka hizmet bilerek devletinin emrinde, milletinin hizmetinde bıkmadan, usanmadan cansiperane çalışan, ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diye can verip şehit düşen, sakat kalıp gazi olan kahraman mesai arkadaşlarımın ve teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü tebrik ederim. Bu vesileyle de vatan, millet ve mukaddesat uğrunda şehit düşmüş aziz şehitlerimizi ve ahirete intikal etmiş gazilerimizi sevgi saygı ve şükranla anarken gazilerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

Törene; Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Keskin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Karabük POMEM Müdür Vekili Zekeriya Çoban, Karabük il Emniyet Müdürlüğü personeli, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.