Toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Oğuzhan Altunay, ilçe kaymakamları ve İçişleri Bakanlığına bağlı kurum müdürleri katıldı.

PERDİS toplantısında, PERDİS çerçevesinde 2023 yılımda planlanan çalışmaları, PERDİS yönergesi, hazırlanacak analiz raporları hakkında Vali Fuat Gürel ve katılımcılara bilgi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan PERDİS Toplantısı Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Özçelik İş Sendikası Mescier D.Ç. ile TİS imzalandı

Özçelik İş Sendikası Mescier D.Ç. ile TİS imzalandı

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