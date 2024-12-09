Karabük’ün Eskipazar ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Ankara kara yolu Deresoblan köyü yakınlarında meydana geldi. A.Ş.T. yönetimindeki 06 EDH 148 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı istikametteki İran uyruklu R.K. idaresindeki WG 0506H plakalı tıra çarptı. Kazada, otomobildeki yolcu E.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.