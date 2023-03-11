Karabük’te yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü karşı yönden gelen hafriyat kamyonuna çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Bartın karayolu İnceçay köyü mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine seyir halinde olan F.D., yağmur sonrası zeminin ıslak olması nedeniyle 78 AAR 575 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen H.K. idaresindeki 34 GJ 6240 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü F.D. ile yanında bulunan H.D yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili Bölge Trafik ekipleri inceleme başlattı.