Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce kaldırıma, ardından aydınlatma direğine çarpması sonucu 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, 5000 Evler Köprüsü girişinde meydana geldi. R.C.A. idaresindeki 06 GA 2053 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan G.Ç. ve A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin yardımıyla çıkartılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan R.C.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.