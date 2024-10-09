Karabük’te "Eğitim Kenti Karabük" projesi çerçevesinde okuma alışkanlığı kazandırılması için öğrencilere kitap dağıtımı sürüyor.

’Eğitim Kenti Karabük’ projesi çerçevesinde Karabük’te okuma seferberliği çalışmaları sürüyor. Program bünyesinde Vali Mustafa Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi’nde öğrencilere kitap dağıttı.

Kitap dağıtımının ardından konuşan Vali Yavuz, geçen yıl kentteki yaklaşık 37 bin öğrencinin 30 binini kitapla buluşturduklarını belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılında kitap dağıtımına başladıklarını ifade eden Yavuz, "İki sınıfımızda çocuklarımızı kitaplarla buluşturduk. Amacımız Karabük’te hem okumayı teşvik etmek hem okullarımızda öğrencilerimizi kitapla buluşturmak hem de çocuklarımızın bu kitaplar üzerinden öğreneceği bilgilerle donatılmasını sağlamak. Hem kendilerine hem ailelerine hem çevrelerine hem de ülkemize faydalı birer evlat olarak yetişmelerini sağlamak" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Vali Yavuz, programı takip eden basın mensuplarına kitap dağıttı.