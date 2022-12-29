Gerçekleşen açılış seremonisine Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Nuri Ataseven, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, Bilek Güreşi İl Temsilcisi, okul sporları temsilcileri, idareciler ve öğrenciler katıldı.

Karabük’te 29-30 Aralık 2022 tarihleri arasında 13 il ve 350’ye yakın sporcunun katılımı ile düzenlen Okul Sporları Gençler(A) Bilek Güreşi grup müsabakaları açılış seremonisi Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Karabük’te Okul Sporları Gençler (A) Erkek-Kız Bilek Güreşi grup müsabakaları açılış seremonisi ile başladı.

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