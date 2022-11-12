Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Namık Kemal Mahallesi Kanarya Sokak’ta meydana geldi. Müstakil bir evin çatı katında elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Karabük’te müstakil bir evin çatısında elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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