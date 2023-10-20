Karabük’te mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Merkeze bağlı Öğlebeli Sanayi Sitesi’nde bulunan Erol Tetik’e ait iki katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mobilya atölyesinden yükselen dumanları fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Servis hattına bildirmesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesine ait 3 itfaiye aracının müdahalesi ile alevler diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınarak 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.