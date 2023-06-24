Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre Karabük’te ihracat Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9, ithalat ise 34,2 arttı.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, Türkiye’de Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2023 yılı Mayıs ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 21,7 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 15,5 artarak 34,2 milyar dolar olduğu belirtildi.

Karabük’te ihracat, geçen yıl Mayıs ayına göre yüzde 0,9 artarak azalarak 21,8 milyon dolar, ithalat yüzde 34,2 artarak 125,3 milyon dolara ulaştı.

Zonguldak’ta ihracat yüzde 27,3 azalarak 40,1 milyon dolar, ithalat yüzde 34,3 azalarak 144,6 milyon dolar olurken, Bartın’da ihracat yüzde 6,8 azaldı, ithalat yüzde 0,4 arttı.