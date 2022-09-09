Karabük’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Karabük’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak operasyon düzenledi. Kayabaşı Mahallesi’nde yapılan operasyonda, 210 paket bandrolsüz içerisi doldurulmuş 4 bin 200 adet makaron, 401 paket bandrolsüz içerisi boş 80 bin 200 adet makaron, 50 paket parfüm, çuval içerisinde 25 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda Y.Y. ve E.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.