Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kumar oynatan ve oynayan şahıslara para cezası kesildi.

Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde "kumar oynanmasının önlenmesine" yönelik 4 ekip ve 11 personel ile yapılan uygulamada, Merkez Mahallesi’nde bir iş yerinde kumar oynattığı belirlenen A.M ve kumar oynadıkları tespit edilen 4 şahsa Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesince "Kumar Oynamak" suçundan kişi başı 6 bin 425 TL olmak üzere toplam 25 bin 700 TL para cezası kesildi. Ayrıca masa üzerinde bulunan toplamda 3 bin TL paraya da el konuldu.