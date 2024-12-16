Karabük’ün Yenice ilçesinde kumar oynayan 4 kişi ve iş yeri sabine para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede bir kıraathanede iş yeri sahibiyle birlikte 4 şahsın kumar oynadığını tespit etti. Kumar oynayan şahıslara kişi başı 6 bin 425 TL olmak üzere toplam 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda poker kağıtları ile masada bulunan toplam 2 bin 400 TL’ye de el konuldu. İşletme hakkında faaliyetten men işlemleri başlatıldı.