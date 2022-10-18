Karabük’te düzenlenen kumar operasyonlarında 15 kişiye ise 27 bin 285 lira ceza uygulandı.

Karabük’te düzenlenen kumar operasyonlarında 15 kişiye ise 27 bin 285 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri merkez Yenice ilçesinde, kumar oynanmasını önlenmesine yönelik kahvehanelere operasyonlar düzenledi. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 15 kişiye 27 bin 285 lira para cezası kesildi. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 4 kişiye de adli idari işlem uygulanırken operasyonda 3 bin 390 para ele geçirildi.