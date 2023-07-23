Karabük’te Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı. Adaylar, kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, saat 10.15 itibarıyla başladı. Karabük Üniversitesinde sınava girecek olan binlerce adayın araçlarla kampüs içerisine girmesine izin verildi. Sınav öncesi İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri kampüs girişlerinde adayların üst aramasını yaptı. Bazı adayların salonlara koşarak son saniyelerde yetiştiği görüldü.