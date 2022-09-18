Karabük’te Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı. Adaylar, kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

Karabük’te Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı. Adaylar, kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı.

ÖSYM tarafından 31 Temmuz’da bazı soruların bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığının tespit edilmesi üzerine iptal edilen KPSS lisans oturumunun ilki olan genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15’te başladı. Sınav öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşandı. Karabük Üniversitesinde sınava girecek olan binlerce aday, yol yapım çalışmaları nedeniyle sınava geç kalmamak için erkenden okulun önüne geldi. Üniversite ve diğer okullarda sınava giren adaylar, kimlik, giriş belgeleri ve üst kontrollerinin ardından salonlara alınırken, adaylar 120 sorunun yer aldığı testleri 130 dakikada çözmek için ter dökecek.