OSB Müdürü Alper Tolga Saka tarafından Karabük OSB Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilerin verildiği toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

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Toplantıya, Karabük Valisi Fuat Gürel’in yanı sıra KARORSAN Başkan Vekili Rafet Vergili, Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Özçelik, Cenk Gedikoğlu ve Muharrem Yunus Çelik ile OSB Müdürü Alper Tolga Saka katıldı.

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