Karabük Valisi Fuat Gürel, Kızılay Haftası dolayısıyla Türkiye Kızılay Karabük İl Merkezi Başkanı Cemalettin Yavaşçı’dan bilgi aldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kızılay Haftası dolayısıyla Türkiye Kızılay Karabük İl Merkezi Başkanı Cemalettin Yavaşçı’dan bilgi aldı.

Kan bağışı kampanyaları ile Türk Kızılayı’nın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında İl Merkezi Başkanı Yavaşçı’dan bilgi alan Vali Gürel, ülkenin en köklü kurumları arasında yer alan Türk Kızılayı’nın, din, dil, ırk ve ülke ayrımı yapmadan, çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koştuğunu ifade etti.

Gürel, insanlık adına bu ulvi görevi üstlenen ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türkiye Kızılay Karabük İl Merkezi Başkanı Cemalettin Yavaşçı ve Kızılay gönüllülerine çalışmalarında başarılar dileyerek, Kızılay Haftası’nı kutladı.