Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan "Kış Okulları Kursu" Karabük’te başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan "Kış Okulları Kursu" Karabük’te başladı.

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş beraberinde Şube Müdürü Muhammet Nuri Ataseven ile birlikte Merkez Ömer Lütfü Özaytaç İlkokulu ve Karabük Bilim Sanat Merkezi’nde "Kış Okulları" adı altında açılan kursları inceledi. Okul idarecilerinden devam eden kurslar ve okulun fiziki durumu hakkında bilgi alan Akbaş, daha sonra dersliklere girerek öğrenciler ile bir süre sohbet etti. Akbaş, öğrencilere, kurslarının eğlenceli ve yenilikçi bir öğrenme ortamı olduğunu, akademik başarıyla birlikte sosyalleşme ve birlikte gerçekleştirmeyi de pekiştireceğini vurguladı. Kurslarda öğrencilerin kaliteli zaman geçirdiklerini aktaran Akbaş, öğrencilere kitap okuyarak dinlenmeleri noktasında tavsiyelerde bulundu.

Öğretmenler ile de bir araya gelen Akbaş, "Kış Okulları" adı altında açtıkları kurslar için öğretmenleri tebrik ederek "Öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel ve yenilikçi yaklaşımlarının gelişimi noktasında destekleme ve yetiştirme kurslarımız önemli rol oynamaktadır. Bakanımız Mahmut Özer’in talimatlarıyla bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ’Kış Okulu’ kurslarımıza ilimiz genelinde 19 okulumuzda 523 öğrencimiz devam etmektedir. Kurs açan öğretmenlerimize teşekkür ediyor, kursa katılım sağlayan öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

"Kış Okulları Kursu"

Millî Eğitim Bakanlığı, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar için hazırlıklarını tamamladı. Matematik ve İngilizce derslerinde açılan kurslarda, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler belirlenen 5 grupta etkinlik yapıyor. Öğrenciler bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılacak. İki kursa katılan öğrenci, iki haftada toplam 40 saat ders almış olacak.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kurslarında ise bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programı, günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlandı.