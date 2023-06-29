Kurban Bayramı dolayısıyla Karabük il protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Polisevinde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, görev sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve kendisi için Karabük’te son bayramlaşma törenine katıldığını söyledi.

Vali Gürel, herkesin bayramını tebrik ederek, “ Sıkıntılı bir dönemde dünyanın en büyük depremini yaşadık ve bir çok canımızı kaybettik. Karabük olarak Valiliğimiz önceliğinde depremzedelerin yaralarını sarmak için kampanyalar yaptık. İki ilimizde Hatay ve Adıyaman’da toplamda 150 konteyner kurduk. Bir süre Adıyaman’da görev yaptım ve orada Karabük çarşısı ile 2 tane kitap kafe kurarak gençlerimizin eğitimlerine destek verdik. Bunu iş adamından hayırseverlerimize kadar Karabük halkı yaptı. Bayramlarda birlik ve beraberlik için bir aradayız. Gönüllerimiz hep bir ama bu son bayramımız olarak düşünüyorum. Çünkü artık görev süremiz bitiyor” dedi.

Bayramlaşma programına Vali Fuat Gürel’in yanı sıra, AK Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜ Rektörü Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen,İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.