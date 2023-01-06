Karabük ‘te yapımı devam eden şehir girişindeki kavşak projesi ve Araç Çayı projesi alanında devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Karabük ‘te yapımı devam eden şehir girişindeki kavşak projesi ve Araç Çayı projesi alanında devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Devam eden çalışmalarda incelemelerde bulunan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Karabük’e kimlik kazandıracak ve değer katacak yatırımların heyecanla takipçisi olduklarını belirterek, “Kavşak projesi bitiminde ulaşım sorunu daha konforlu ve güvenli hale gelerek, şehrimizin değerine değer katacaktır” dedi.

Başkan Altınöz, kavşak projesi içerisinde olan KARDEMİR girişi mevkisindeki köprü inşaatının ve Araç Çayı Projesi çerçevesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Öğlebeli Sanayi Sitesi tarafından gelecek araçların KARDEMİR Kavşağı’na uğramadan Karabük Valiliği binası karşısından çevre yoluna bağlayacak olan köprünün çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Altınöz, Araç Çayı Projesinin bitiminde Karabük’ün modern şehir görüntüsü ve zengin sosyal yaşamı açısından önemli bir rol alacağını ifade ederek, projelerin en kısa sürede Karabük halkının hizmetine sunacaklarını ve çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.