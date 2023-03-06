Karabük kent merkezinde yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimleri ise karla kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Keltepe kayak merkezinde sabaha karşı başlayan kar yağışı sonrası tesis yeniden karla kaplandı. Kar yüksekliğinin 10 santimetreyi bulduğu kayak merkezinde yağışların araklılarla devam edeceği öğrenildi.

Karabük’ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi bahar ayının ilk haftasında yeniden karla kaplandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.